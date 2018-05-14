США подготовили стратегию по Йемену

Администрация США подготовила стратегию по Йемену

Документ, текст которого пока не опубликован, подготовлен в соответствии с требованиями закона об оборонном бюджете страны на 2018 финансовый год.

В соответствии с положениями, стратегия должна содержать набор дипломатических и военных мер по борьбе с угрозами в Йемене, в том числе от террористов "Исламского государства" * и "Аль-Каиды" *.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади . Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией , в ответ хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.

США не участвуют напрямую в этом конфликте, хотя поддерживают саудовскую коалицию и обвиняют Иран в поддержке хуситов. Одновременно американские военные регулярно наносят удары по террористам ИГ* и "Аль-Каиды"* в Йемене.