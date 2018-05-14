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США подготовили стратегию по Йемену
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Администрация США подготовила стратегию по Йемену 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп направил в конгресс стратегию по Йемену, сообщает пресс-служба Белого дома.
Документ, текст которого пока не опубликован, подготовлен в соответствии с требованиями закона об оборонном бюджете страны на 2018 финансовый год.
В соответствии с положениями, стратегия должна содержать набор дипломатических и военных мер по борьбе с угрозами в Йемене, в том числе от террористов "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.
США не участвуют напрямую в этом конфликте, хотя поддерживают саудовскую коалицию и обвиняют Иран в поддержке хуситов. Одновременно американские военные регулярно наносят удары по террористам ИГ* и "Аль-Каиды"* в Йемене.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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