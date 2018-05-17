ЦПУ впервые возглавила женщина

Джина Хаспел стала первой в истории женщиной, возглавившей ЦРУ Сенат США утвердил ее кандидатуру на пост директора разведывательного управления.

За кандидатуру 61-летней Хаспел проголосовал 51 сенатор, против выступили 43 человека.

Имя Джины Хаспел связано с делом о пытках в ЦРУ. В 2002 году она была главой отделения ЦРУ в Таиланде , где агенты использовали пытки в процессе дознания. Видеозаписи с допросами были уничтожены, предположительно, по приказу Хаспел.

Ранее сообщалось, что Хаспел отказалась возглавить ЦРУ, мотивировав отказ опасениями за свою репутацию и репутацию управления. Однако администрация Белого дома смогла отговорить ее от этого решения.