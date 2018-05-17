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ЦПУ впервые возглавила женщина
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ЦПУ впервые возглавила женщина 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Reuters
Джина Хаспел стала первой в истории женщиной, возглавившей ЦРУ. Сенат США утвердил ее кандидатуру на пост директора разведывательного управления.
За кандидатуру 61-летней Хаспел проголосовал 51 сенатор, против выступили 43 человека.
Имя Джины Хаспел связано с делом о пытках в ЦРУ. В 2002 году она была главой отделения ЦРУ в Таиланде, где агенты использовали пытки в процессе дознания. Видеозаписи с допросами были уничтожены, предположительно, по приказу Хаспел.
Ранее сообщалось, что Хаспел отказалась возглавить ЦРУ, мотивировав отказ опасениями за свою репутацию и репутацию управления. Однако администрация Белого дома смогла отговорить ее от этого решения.
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