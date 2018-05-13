«У Москвы есть ответ США»

«У Москвы есть ответ»: зачем США пытаются упростить выход из договора с Россией о ликвидации ракет

У президента США может появиться право решать, придерживаться ли договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), или выйти из него. Такую опцию одобрил комитет палаты представителей конгресса страны по вооружённым силам. При этом было поставлено условие: перед аннулированием соглашения Вашингтон должны быть уверены, что Россия его нарушает. С американской стороны подобные обвинения уже неоднократно звучали. Москва заявляет, что строго соблюдает обязательства по договору. RT узнал у экспертов, почему Соединённые Штаты ищут варианты выхода из РСМД и как это может повлиять на расстановку сил в мире.

Дональд Трамп может получить полномочия по решению о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Эта мера была включена в законопроект о расходах на оборону на следующий год с одобрения комитета палаты представителей конгресса страны по вооружённым силам.

Воспользоваться правом аннуляции соглашения Белый дом сможет только в том случае, если не будет получено доказательств, что Россия соблюдает ДРСМД, пишет The Washington Post

Одобренная мера, по словам члена комитета, республиканца Майка Галлахера, должна «подтолкнуть Россию к соблюдению» договора, который, как ранее неоднократно, но безосновательно отмечала американская сторона, Москва якобы долгие годы нарушает.

«Ты не можешь заключить договор сам с собой, именно в этой ситуации мы находимся», — цитирует газета Галлахера.

Помимо этого издание отмечает, что возможность выхода из договора по РСМД развяжет Соединённым Штатам руки в плане «разработки оружия для сдерживания новых угроз со стороны Китая ».

Увязли в обвинениях

Напомним, что новые обвинения в адрес России по поводу нарушения договора РСМД прозвучали после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого были представлены новейшие виды российского вооружения, в том числе ракетный комплекс «Сармат», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотный подводный аппарат.

Госдепе утверждают, что разработка некоторых видов оружия якобы нарушает международные обязательства. В Кремле в ответ подчеркнули, что не прекращали придерживаться договоров по разоружению.

«Мы категорически отрицаем любые обвинения в том, что Россия нарушает хоть какие-то положения и статьи международного права по разоружению и контрольному вооружению. Россия была, есть и останется приверженной всем своим международным обязательствам», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представленные Путиным вооружения не нарушают ни одного международного договора, заявил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин

«Но США никаких доказательств не надо. Об этом свидетельствует и ситуация с химическим оружием в Сирии, и со Скрипалями, и со сделкой по Ирану. Им невыгодно, и они выходят», — отметил Литовкин.

При этом Соединённые Штаты нарушают ДРСМД, размещая в Европе системы противоракетной обороны, на которых можно расположить ракеты средней и малой дальности.

«Они испытывают свои противоракеты, используя в качестве мишени первую ступень ракеты средней дальности «Першинг», которую они вывезли из Европы, хотя должны были уничтожить. Так что у них самих рыльце в пуху. И как всем известно, если США кого-то в чём-то обвиняют, то это значит, что они сами в этом по уши увязли», — заметил он.

Тенденция на выход

Несмотря на очевидные нарушения ДРСМД со стороны США, соглашение позволяло держать статус-кво по уничтожению ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул в разговоре с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин

«На сегодня те манипуляции, которые предпринимаются в конгрессе, носят технический характер и политическую ангажированность. Как видим, Трамп сегодня активно выходит из всех договоров, которые были достигнуты в предыдущих период — период президентства Барака Обамы. Поэтому не исключено, что подобные «ястребиные» желания у него и по отношению ДРСМД», — считает эксперт.

Напомним, что в июне 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В мае 2018-го Соединённые Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Также в Вашингтоне не исключают возможности выхода из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а в конце декабря 2018 года страна покинет ЮНЕСКО

Выход из договора развяжет Вашингтону руки в вопросе сдерживания России и Китая, отметил Кошкин. Однако гонку вооружений между ядерными державами ожидать не стоит, уверен Литовкин.