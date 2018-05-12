Ещё
США захотели выйти из еще одного соглашения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США захотели выйти из еще одного соглашения 

РИА Новости 1 час назад
Комитет нижней палаты конгресса США по делам вооруженных сил одобрил меру, которая позволит американскому президенту Дональду Трампу решать, выйдут ли США или останутся в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет газета Washington Post.
≥≥ Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в проект оборонного бюджета США на следующий год по инициативе республиканцев. Таким образом, США смогут отказаться от выполнения своих обязательств по договору, если Белый дом не будет иметь подтверждения того, что Россия полностью соблюдает его.
Член комитета, республиканец Майк Галлахер назвал данную меру попыткой США "подтолкнуть Россию к соблюдению" договора об РСМД, пишет издание.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.
РИА Новости: последние новости
USAID выделит Украине $125 млн на развитие экономики Донбасса Иран осудил американское решение о компенсациях за 11 сентября Трамп предложил кандидатуру посла США при Евросоюзе
Комментарии165  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову259
Украина нашла замену «надуманным героям» войны269
Москвичей предупредили об опасности12
Украина обманула ООН449
Киндрат перед смертью выложил роковую фотографию4
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
05:24
Киркоров раскрыл секрет «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:47
У умершего солиста «Иванушек» нашли тайную квартиру
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение