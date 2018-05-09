США ввели новые санкции против России

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении ряда российских, иранских, северокорейских, иранских, китайских структур, а также организаций из Турции Саудовской Аравии , инкриминировав им нарушения национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в среду в сборнике официальных документов американского правительства — так называемом Федеральном реестре.

Всего в списки вошли 28 структур. По утверждению правительства США, все они в той или иной степени помогали Ирану Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

В чем конкретно заключаются предъявляемые претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.