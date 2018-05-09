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США ввели новые санкции против России
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США ввели новые санкции против России 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении ряда российских, иранских, северокорейских, иранских, китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии, инкриминировав им нарушения национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в среду в сборнике официальных документов американского правительства — так называемом Федеральном реестре.
В черный список, в частности, вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно— исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "БАРЛ". Санкции в очередной раз введены в отношении Главного управления Генерального штаба (бывшее ГРУ).
Всего в списки вошли 28 структур. По утверждению правительства США, все они в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.
В чем конкретно заключаются предъявляемые претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.
Многие из названных организаций уже давно находятся под санкциями, введенными по линии американского минфина.
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