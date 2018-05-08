Трамп выдвинул предложение Ирану

Дональд Трамп заявил, что США готовы принять участие в разработке нового ядерного соглашения с Ираном, передает CNN.
Он сказал, что Соединенные штаты будут работать со своими союзниками над «комплексным и прочным» решением иранской проблемы. Трамп пояснил, что оно должно гарантировать прекращение баллистических разработок и террористической активности Тегерана.
В случае отказа от ядерных устремлений Трамп пообещал Ирану большие проблемы, чем когда-либо.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из иранской «ядерной сделки». Соглашение, получившее название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести» (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией). Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, ранее введенных против него.