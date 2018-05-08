Трамп выдвинул предложение Ирану

Трамп готов разработать новое ядерное соглашение с Ираном

Он сказал, что Соединенные штаты будут работать со своими союзниками над «комплексным и прочным» решением иранской проблемы. Трамп пояснил, что оно должно гарантировать прекращение баллистических разработок и террористической активности Тегерана

В случае отказа от ядерных устремлений Трамп пообещал Ирану большие проблемы, чем когда-либо.