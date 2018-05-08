В США высказались по поводу решения по Ирану

Американский сенатор рассказал, от чего зависит решение США по Ирану

"Мы работали с нашими европейскими партнерами по положению о том, что соглашение перестает действовать через десять лет, и после этого момента Иран на самом деле получит много свобод. Сложно сказать, был ли достигнут прогресс (по этому вопросу)", — сказал Коркер.

По его словам, это положение — один из недостатков соглашения.

"Все зависит от того, готовы ли наши партнеры посмотреть на это по-другому", — добавил он.

Коркер подчеркнул, что пока не знает, какое решение президент США Дональд Трамп принял по ядерной сделке. Он заявил, что намерен встретиться с главой страны во вторник утром для обсуждения этого вопроса.

"Я еще не знаю. Утром я узнаю немного больше", — отметил Коркер, отвечая на вопрос, о каком решении может объявить Трамп.

Франция, Иран и "шестерка" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН , США и Евросоюза

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним. В понедельник стало известно, что президент США во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном.