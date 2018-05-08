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В США высказались по поводу решения по Ирану
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Американский сенатор рассказал, от чего зависит решение США по Ирану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Решение США о возможном выходе из соглашения по иранской ядерной программе будет зависеть от итогов переговоров с европейскими партнерами о возможности пересмотра положений, связанных с окончанием срока действия документа, заявил РИА Новости глава комитета по международным делам американского сената Боб Коркер.
"Мы работали с нашими европейскими партнерами по положению о том, что соглашение перестает действовать через десять лет, и после этого момента Иран на самом деле получит много свобод. Сложно сказать, был ли достигнут прогресс (по этому вопросу)", — сказал Коркер.
По его словам, это положение — один из недостатков соглашения.
"Все зависит от того, готовы ли наши партнеры посмотреть на это по-другому", — добавил он.
Коркер подчеркнул, что пока не знает, какое решение президент США Дональд Трамп принял по ядерной сделке. Он заявил, что намерен встретиться с главой страны во вторник утром для обсуждения этого вопроса.
"Я еще не знаю. Утром я узнаю немного больше", — отметил Коркер, отвечая на вопрос, о каком решении может объявить Трамп.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним. В понедельник стало известно, что президент США во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном.
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