Губернатор Нью-Йорка призвал к отставке генпрокурора штата, обвиненного женщинами в побоях

Губернатор подчеркивает, что Шнайдерману следует оставить пост генпрокурора штата «во имя блага государственной службы». «Никто не стоит превыше закона, включая старшего сотрудника системы юстиции Нью-Йорка», — отметил Куомо, предупредив, что потребовал «немедленно начать расследование» данных, изложенных в материале журнала The New Yorker.

Это издание ранее информировало, что четыре женщины обвиняют генпрокурора Нью-Йорка в побоях и угрозах физической расправы. Женщины в разное время состояли в интимной связи со Шнайдерманом и не сообщили о побоях в полицию из-за опаски преследования со стороны влиятельного обидчика.

Сам генпрокурор Нью-Йорка признался журналу, что прибегает к разного рода средствам, чтобы разнообразить интимные отношения, но никогда не совершает ничего без обоюдного согласия.