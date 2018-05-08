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Губернатор Нью-Йорка призвал к отставке генпрокурора штата, обвиненного женщинами в побоях
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Губернатор Нью-Йорка призвал к отставке генпрокурора штата, обвиненного женщинами в побоях 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рекомендовал генеральному прокурору этого американского штата Эрику Шнайдерману уйти в отставку ввиду обвинений в побоях, выдвинутых четырьмя женщинами. Об этом говорится в заявлении Куомо, опубликованном в понедельник.
Губернатор подчеркивает, что Шнайдерману следует оставить пост генпрокурора штата «во имя блага государственной службы». «Никто не стоит превыше закона, включая старшего сотрудника системы юстиции Нью-Йорка», — отметил Куомо, предупредив, что потребовал «немедленно начать расследование» данных, изложенных в материале журнала The New Yorker.
Это издание ранее информировало, что четыре женщины обвиняют генпрокурора Нью-Йорка в побоях и угрозах физической расправы. Женщины в разное время состояли в интимной связи со Шнайдерманом и не сообщили о побоях в полицию из-за опаски преследования со стороны влиятельного обидчика.
Сам генпрокурор Нью-Йорка признался журналу, что прибегает к разного рода средствам, чтобы разнообразить интимные отношения, но никогда не совершает ничего без обоюдного согласия.
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