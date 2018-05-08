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Хиллари Клинтон после поражения на выборах рассматривала вариант переезда в Новую Зеландию
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Хиллари Клинтон после поражения на выборах рассматривала вариант переезда в Новую Зеландию 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 8 мая. Бывший госсекретарь США, кандидат в президенты страны от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон после поражения на выборах рассматривала вариант переезда в Новую Зеландию. Как сообщила во вторник газета The New Zealand Herald, в этом Клинтон сказала на состоявшейся в понедельник вечером в Окленде презентации ее новой книге мемуаров «Что произошло» (What Happened), изданной в сентябре прошлого года в США.
На встрече с читателями Клинтон рассказала, что получила много приглашений от новозеландских друзей переехать в их страну и «немного думала об этом», но после в итоге решила остаться в США, где ей нужно еще многое сделать.
Как отмечает издание, бывшая первая леди США много говорила о роли женщин в политике, о событиях прошлых лет и гораздо меньше — о планах на будущее. В то же время она высказала предположение о том, что на следующих президентских выборах в ее стране в 2020 году «трамповская лихорадка начнет угасать».
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