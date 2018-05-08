Хиллари Клинтон после поражения на выборах рассматривала вариант переезда в Новую Зеландию

На встрече с читателями Клинтон рассказала, что получила много приглашений от новозеландских друзей переехать в их страну и «немного думала об этом», но после в итоге решила остаться в США, где ей нужно еще многое сделать.

Как отмечает издание, бывшая первая леди США много говорила о роли женщин в политике, о событиях прошлых лет и гораздо меньше — о планах на будущее. В то же время она высказала предположение о том, что на следующих президентских выборах в ее стране в 2020 году «трамповская лихорадка начнет угасать».