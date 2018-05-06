Ещё
ФБР обнародовало доклад о стрельбе в общественных местах в США за 18 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФБР обнародовало доклад о стрельбе в общественных местах в США за 18 лет 

РИА Новости 16 минут назад
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число инцидентов со стрельбой в общественных местах в США в прошлом году достигло максимума за последние 18 лет, свидетельствуют данные доклада ФБР.
Власти сообщили о 30 подобных случаях в 2017 году, что стало самым высоким показателем с начала 2000 года. В статистику не включаются случаи применения огнестрельного оружия организованными преступными группировками, связанные с употреблением и продажей наркотиков перестрелки и другие случаи, когда целью стрелявших были конкретные лица.
За 2016-2017 годы в США произошло в общей сложности 50 инцидентов со стрельбой в общественных местах, в которых погиб 221 человек, 722 получили ранения. Во всех случаях огонь открывали мужчины.
Сотрудники правоохранительных органов вступали в перестрелку с нападавшими в 14 случаях. При этом погибли 13 представителей правопорядка и 20 получили ранения.
Массовой стрельбой были признаны 20 из 50 случаев. Самыми кровавыми инцидентами стали стрельба на фестивале в Лас-Вегасе и в баптистской церкви в Техасе в 2017 году, а также стрельба в ночном клубе в Орландо годом ранее.
Чаще всего инциденты происходили в Техасе, Калифорнии, Флориде и Огайо. Нападавшие склонны выбирать своими целями бизнес-центры и магазины, а также образовательные учреждения, говорится в докладе.
РИА Новости: последние новости
СМИ: попавший в больницу Маккейн попросил зятя позаботиться о его дочери Помпео заявил о возможности "изменить ход истории" на Корейском полуострове Дипломаты пятые сутки не могут найти россиянина Ярошенко, осужденного в США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1502
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс134
Украине запретили использовать «Джавелины»212
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»164
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии119
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение