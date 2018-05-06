Эксперт прокомментировал отказ американского суда в переносе заседания по «российскому делу»

Cуд и защита компании Concord открыли ящик Пандоры в ситуации со вмешательством в американские выборы, считает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин

Ранее сообщалось, что суд округа Колумбия отказал спецпрокурору США Роберту Мюллеру в переносе заседания по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США в 2016 году.

"Наши ребята запросили все данные о вмешательстве США в политику и жизнь других государств и Вашингтону нужно будет очень серьезно постараться для того, чтобы избежать раскрытия своего вмешательства в жизнь других", — заявил Кошкин в интервью ФАН.

Американские СМИ писали, что Мюллер подал запрос в суд на основании неопределенности прокуроров в том, получили ли повестку юридические представители компании Concord.