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Эксперт прокомментировал отказ американского суда в переносе заседания по «российскому делу»
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Эксперт прокомментировал отказ американского суда в переносе заседания по «российскому делу» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Cуд и защита компании Concord открыли ящик Пандоры в ситуации со вмешательством в американские выборы, считает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее сообщалось, что суд округа Колумбия отказал спецпрокурору США Роберту Мюллеру в переносе заседания по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США в 2016 году.
"Наши ребята запросили все данные о вмешательстве США в политику и жизнь других государств и Вашингтону нужно будет очень серьезно постараться для того, чтобы избежать раскрытия своего вмешательства в жизнь других", — заявил Кошкин в интервью ФАН.
Американские СМИ писали, что Мюллер подал запрос в суд на основании неопределенности прокуроров в том, получили ли повестку юридические представители компании Concord.
"Кстати, в связи с данными по делу, которое спецпрокурор Мюллер ведет против россиян, как в случае с «отравлением Новичком» Скрипалей, можно даже предположить, что Мюллер захочет на русских повесить все, что угодно. Даже какую-нибудь проведенную в 1966 году спецоперацию ЦРУ по свержению президента Ганы Кваме Нкрума", — отметил Кошкин.
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