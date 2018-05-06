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Иран осудил американское решение о компенсациях за 11 сентября
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Иран осудил американское решение о компенсациях за 11 сентября 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тегеран осудил решение американского суда, согласно которому власти Ирана должны выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, передает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя МИД Бахрама Касеми.
В среду американский суд обязал Исламскую Республику Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и центробанк Ирана выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, так как признал их причастными к смерти 1008 человек. Решение было принято несмотря на то, что специальная комиссия по расследованию терактов ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана.
"Решение суда неприемлемо и отвергается. Это не только насмешка над системой международного права, но и насмешка в адрес американского народа, особенно жертв терактов 11 сентября и их семей", — заявил представитель дипломатического ведомства.
Касеми выразил протест в связи с таким, по его словам, политически мотивированным решением суда и обвинил США в попытках «переписать историю». «Правительство Ирана оставляет за собой право возражать этому незаконному судопроизводству», — добавил дипломат.
Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году.
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