Ещё
Дипломаты пятые сутки не могут найти россиянина Ярошенко, осужденного в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломаты пятые сутки не могут найти россиянина Ярошенко, осужденного в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Россиянин Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в тюрьме в США, переведен из своей камеры и его местонахождение неизвестно уже пятый день, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
"По словам сокамерников, его поместили в «сегрегацию», то есть его отделили от остальных. Мы пытались установить контакт с тюремной администрацией, просили организовать телефонный звонок с Ярошенко, но пока такой возможности не было. Насколько я понимаю, у него есть какие-то ограничения на использование телефона", — сказал адвокат.
По его словам, попытки выяснить предпринимали также супруга Ярошенко и сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке.
Тарасов подтвердил, что Ярошенко плохо себя чувствовал, но сказал, что не знает, могли ли его перевести в тюремную больницу.
"Хотелось бы верить, что его не в карцер поместили, а на лечение. Но не могу этого сказать", — добавил адвокат.
Он сообщил, что в понедельник будет снова пытаться выяснить судьбу своего подзащитного, поскольку «в выходные в тюрьме не ответят».
Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в Генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию.
РИА Новости: последние новости
СМИ: попавший в больницу Маккейн попросил зятя позаботиться о его дочери Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии Помпео заявил о возможности "изменить ход истории" на Корейском полуострове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярошенко исчез из американской тюрьмы58
Скончался Марат Мусин69
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь61
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала211
США лишили Украину важной льготы111
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение