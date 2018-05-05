АНБ США за год отследило более 530 миллионов звонков

За прошлый год Агентство национальной безопасности (АНБ) США отследило по меньшей мере 534 миллиона телефонных звонков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад аппарата директора национальной разведки Соединенных Штатов.

Озвученные данные более чем в три раза превышают показатели 2016 года. Как отмечается в докладе, речь идет не о столь же большом числе попавших под слежку, так как берется в расчет каждый отдельно взятый звонок.

АНБ существенно сократило деятельность в этом направлении после того, как в 2013 году благодаря действиям экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в открытый доступ попали сведения о программах слежки за гражданами. До огласки ведомство отслеживало миллиарды звонков.