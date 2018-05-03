TransCanada начнет работу над проектом Keystone XL в штате Монтана осенью 2018 г — СМИ

"TransCanada Keystone Pipeline, L. P. (Keystone) намерена начать расчистку трассы от растений для подготовки к строительству трубопровода Keystone XL этой осенью", — говорится в письме от 10 апреля. Полномасштабное строительство нефтепровода запланировано на 2019 год.

Сообщается также, что племена Ассинибойн и Сиу были уведомлены о предстоящей работе по строительству нефтепровода. Были проведены правительственные консультации, направленные на минимизацию любого неблагоприятного воздействия на территорию их проживания на северо-востоке штата Монтана.

Кроме того, агентство со ссылкой на представителя Администрации по обеспечению безопасности трубопроводов и опасных материалов США (PHMSA) Дариуса Кирквуда (Darius Kirkwood) сообщило, что Соединенные Штаты снижают ограничения на перекачку нефти через трубопровод Keystone, который был закрыт в ноябре прошлого года после утечки в американском штате Южная Дакота.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.