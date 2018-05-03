Ещё
В КНДР трех заключенных американцев «переселили» из лагеря в гостиницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КНДР трех заключенных американцев «переселили» из лагеря в гостиницу 

Newsru.com 56 минут назад
Фото: Newsru.com
Власти КНДР перевели троих арестованных в этой стране граждан США из трудового лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Об этом сообщает в среду южнокорейское информагентство
Yonhap
Отмечается, что речь идет об американцах, осужденных в КНДР за шпионаж и «враждебные действия». В их числе пастор Ким Дон Чхол, преподаватель вуза в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон.
По данным агентства, перевод осужденных состоялся еще в начале апреля. Северкорейские власти пошли на такой шаг в преддверии
встречи
лидеров КНДР и США, проведение которой ожидается в мае или начале июня.
Также сообщается, что в настоящее время ведутся переговоры об освобождении осужденных и передаче их США.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с главой КНДР в ближайшие три-четыре недели, а в качестве предполагаемого места для переговоров рассматриваются два варианта. Некоторые СМИ предполагали, что речь может идти о некой нейтральной европейской стране, например, Швейцарии и Швеции. В то же время южнокорейский телеканал YTN утверждает, что встреча может состояться в  российских городах
Владивостоке или Хабаровске.
В прошлом году КНДР
передала
США американского студента Отто Вомбиера, которого обвинили в попытке кражи со стены отеля политического плаката. На момент передачи американским властям осужденный находился в коме. Спустя неделю после прибытия в США он умер в госпитале в родном Цинциннати. Родители студента причиной смерти называли пытки, перенесенные им в Северной Корее.
Newsru.com: последние новости
В Нью-Йорке скончался автор советских "хитов" про "Ладу" и хоккей Вадим Мулерман Украина "скоординировалась" с США по антироссийским санкциям В США разбился военный самолет "Геркулес"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США334
Мацейчука наказали268
Командир российского самолета умер по пути в Египет56
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста443
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»484
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение