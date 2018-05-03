В КНДР трех заключенных американцев «переселили» из лагеря в гостиницу 

Власти КНДР перевели троих арестованных в этой стране граждан США из трудового лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Об этом сообщает в среду южнокорейское информагентство
Yonhap
Отмечается, что речь идет об американцах, осужденных в КНДР за шпионаж и «враждебные действия». В их числе пастор Ким Дон Чхол, преподаватель вуза в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон.
По данным агентства, перевод осужденных состоялся еще в начале апреля. Северкорейские власти пошли на такой шаг в преддверии
встречи
лидеров КНДР и США, проведение которой ожидается в мае или начале июня.
Также сообщается, что в настоящее время ведутся переговоры об освобождении осужденных и передаче их США.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с главой КНДР в ближайшие три-четыре недели, а в качестве предполагаемого места для переговоров рассматриваются два варианта. Некоторые СМИ предполагали, что речь может идти о некой нейтральной европейской стране, например, Швейцарии и Швеции. В то же время южнокорейский телеканал YTN утверждает, что встреча может состояться в российских городах
— Владивостоке или Хабаровске.
В прошлом году КНДР
передала
США американского студента Отто Вомбиера, которого обвинили в попытке кражи со стены отеля политического плаката. На момент передачи американским властям осужденный находился в коме. Спустя неделю после прибытия в США он умер в госпитале в родном Цинциннати. Родители студента причиной смерти называли пытки, перенесенные им в Северной Корее.