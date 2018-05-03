В КНДР трех заключенных американцев «переселили» из лагеря в гостиницу

Власти КНДР перевели троих арестованных в этой стране граждан США из трудового лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна . Об этом сообщает в среду южнокорейское информагентство

Yonhap

Отмечается, что речь идет об американцах, осужденных в КНДР за шпионаж и «враждебные действия». В их числе пастор Ким Дон Чхол, преподаватель вуза в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон.

По данным агентства, перевод осужденных состоялся еще в начале апреля. Северкорейские власти пошли на такой шаг в преддверии

встречи

лидеров КНДР и США, проведение которой ожидается в мае или начале июня.

Также сообщается, что в настоящее время ведутся переговоры об освобождении осужденных и передаче их США.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с главой КНДР в ближайшие три-четыре недели, а в качестве предполагаемого места для переговоров рассматриваются два варианта. Некоторые СМИ предполагали, что речь может идти о некой нейтральной европейской стране, например, Швейцарии Швеции . В то же время южнокорейский телеканал YTN утверждает, что встреча может состояться в российских городах

В прошлом году КНДР

передала