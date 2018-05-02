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Распоряжение об ужесточении контроля над оружием подписал губернатор штата Нью-Йорк
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Распоряжение об ужесточении контроля над оружием подписал губернатор штата Нью-Йорк 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий владеть оружием лицам, осужденным за насилие в отношении членов семьи, подписал во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
"От рук тех, кто совершает преступления с применением огнестрельного оружия, чаще всего страдают члены семьи, прежде всего женщины, — написал он в среду в своем Twitter. — Этот законопроект защитит жизни людей".
Как сообщило агентство Associated Press (АР), распоряжение предусматривает также запрет на получение лицензий на владение оружия всем лицам, в отношении которых выдвинуты обвинения в правонарушениях.
На церемонии подписания присутствовали учащиеся школы «Марджори Стоунмэн Дуглас» во Флориде, где в результате бойни, устроенной 14 февраля бывшим учеником этой школы Николасом Крузом погибли 17 человек и 15 получили ранения. Как отметила ранее телекомпания CNN, бойня во Флориде оказалась на девятом месте в перечне из 10 преступлений в США с самым большим числом жертв за последние годы. На первом месте в этом списке стоит ЧП на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре 2017 года, когда жертвами нападения 64-летнего Стивена Пэддока стали 58 человек.
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