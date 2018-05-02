Распоряжение об ужесточении контроля над оружием подписал губернатор штата Нью-Йорк

"От рук тех, кто совершает преступления с применением огнестрельного оружия, чаще всего страдают члены семьи, прежде всего женщины, — написал он в среду в своем Twitter. — Этот законопроект защитит жизни людей".

Как сообщило агентство Associated Press (АР), распоряжение предусматривает также запрет на получение лицензий на владение оружия всем лицам, в отношении которых выдвинуты обвинения в правонарушениях.