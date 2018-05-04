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Трамп рассказал о переговорах с КНДР по задержанным американцам
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Трамп рассказал о переговорах с КНДР по задержанным американцам 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР идут хорошо, в частности, по задержанным американцам.
"У нас очень субстантивные переговоры с КНДР. Много положительного произошло с заложниками. Ждите", — сказал Трамп журналистам.
В КНДР содержатся под стражей три гражданина США. Речь идет об американцах корейского происхождения: пасторе Ким Дон Чхоле, задержанном в 2005 году, арестованном в апреле прошлого года преподавателе политехнического университета Тони Киме (Ким Сан Доке) и задержанном в мае 2017 года его коллеге Ким Хак Соне. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.
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