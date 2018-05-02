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Семь штатов США потребовали отменить программу защиты нелегальных иммигрантов
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Семь штатов США потребовали отменить программу защиты нелегальных иммигрантов 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Власти семи штатов США призвали к отмене программы защиты нелегальных иммигрантов, передает USA Today заявление генерального прокурора штата Техас Кена Пакстона.
Сообщается, что Пакстон подал в суд на федеральное правительство с требованием отменить программу защиты нелегальных иммигрантов. Отмечается, что к Техасу присоединились власти Алабамы, Арканзаса, Луизианы, Небраски, Южной Каролины и Западной Виргинии.
"Техас годами утверждал, что у федеральной исполнительной власти нет полномочий, чтобы в одностороннем порядке гарантировать нелегальным иммигрантам законное нахождение [в стране] и разрешение на работу", — говорится в заявлении Пакстона.
Прокурор добивается отмены программы «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA), которая ограждает от депортации нелегальных иммигрантов, которые приехали в страну в детском возрасте.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о «смерти» программы по защите иммигрантов.
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