США начали военную операцию в Сирии

После очередных ракетных ударов по правительственным силам Сирии 30 апреля, в которых никто официально не признался, США с союзниками начинают наступление.

"Соединенные Штаты, глобальная коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по окончательному освобождению от ИГ (запрещена в России) опорных пунктов в Сирии", — отмечается в заявлении Госдепа.

США предупредили о готовности защищать своих местных союзников и коалицию в случае боевых столкновений.

"Бои будут сложными, но мы и наши партнеры победим. Мы будем защищать Соединенные Штаты, коалицию и силы партнеров, если они будут атакованы. Дни ИГ, контролирующие территорию и терроризирующие жителей Сирии, заканчиваются. Мы будем сотрудничать с Турцией — нашим союзником по НАТО и нашими партнерами из Израиля, Иордании, Ирака и Ливана, чтобы защитить их границы от ИГ", — заявили в Госдепе.

США вновь заявили о своем плане политического урегулирования в Сирии без учета мнения других участников процесса.

"Мы обеспечим сильную и продолжительную поддержку в Сирии, чтобы ИГ (запрещена в России) не смог вернуться, а население, освобожденное от ИГ, не эксплуатировалось режимом Асада или его иранскими сторонниками", — отметили в Госдепе.

В ночь с 13 на 14 апреля 2018 г. по правительственным объектам Сирии был нанесен удар силами США, Британии и Франции из акватории Красного и Средиземного морей, а также с британской авиабазы на Кипре , сообщали ранее "Вести. Экономика".

По данным Минобороны РФ, в ударе по Сирии были задействованы американские самолеты В-1B, F-15, F-16, британские "Торнадо", а также корабли американских военно-морских сил "Лабун" и "Монтерей" из акватории Красного моря.

В общей сложности было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования "Томагавк", а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В. F-15 и F-16 применили ракеты "воздух-земля".