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США испугались столкновений с войсками РФ
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США испугались столкновений с войсками РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
США стремятся не допустить каких-либо боестолкновений своих военнослужащих в Сирии с российскими подразделениями или войсками президента данной арабской страны Башара Асада. Об этом заявил в понедельник журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.
На вопрос, не вызывает ли у него тревогу то, что по мере продвижения сирийских правительственных войск на восток, возрастает риск их столкновений с американскими солдатами, Мэттис отметил: "Нас это беспокоит каждый день. Мы всегда внимательно следим за ними [проправительственными силами]".
"К тому же, как вы знаете, у нас действует канал связи между командованиями США и России в Сирии по предотвращению инцидентов. А также есть канал связи между председателем Комитета начальников штабов ВС США [генералом Джозефом Данфордом] и [начальником Генштаба ВС РФ] генералом Валерием Герасимовым. Эти каналы действуют непрерывно. С их помощью мы предотвращаем инциденты [в Сирии]", — добавил глава Пентагона.
Стенограмму его пресс-конференции распространила пресс-служба минобороны США.
Мэттис уже неоднократно подчеркивал, что конфликт в Сирии не удастся урегулировать военным путем, и что солдаты США находятся там для того, чтобы нанести поражение группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ), а не воевать с войсками Асада.
"Нынешняя администрация не видит себя в качестве оккупационной силы в Сирии. Мы вынуждены делать это, чтобы наши дипломаты выступали с позиции силы и смогли положить конец этому конфликту с помощью женевского процесса", — отметил он, выступая 26 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Ранее глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявлял, что присутствие американских солдат в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов районах, возвращения мирного населения в свои дома и реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.
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