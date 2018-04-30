CNN: сотни граждан Центральной Америки хотят массово попросить убежище в США

Как передает телекомпания CNN, первые автобусы с людьми приехали в Тихуану еще в минувший вторник. В воскресенье прибывшие семьи стали собираться в местечке Сан-Исидро, являющегося главным пунктом пропуска в штат Калифорния. Десятки поддерживающих их мексиканских и американских активистов собрались вдоль ограждения между двумя государствами.

Колонна является и гуманитарной акцией, так как ее организаторы ставят своей целью привлечь максимальное внимание к судьбе жителей бедных республик Центральной Америки. По данным правозащитных организаций, ежегодно десятки тысяч таких людей пытаются добраться до территории США через Мексику. Многие становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

Несколько подобных колонн уже достигали США за последние несколько лет. Однако нынешняя приобрела известность благодаря одному твиту президента США. 23 апреля Трамп написал, что лично отдал распоряжение министерству внутренней безопасности (МВБ) не пропускать колонны людей на территорию Соединенных Штатов. Глава государства также предупредил Мексику, что он может сделать усиление борьбы мексиканских властей с нелегальной иммиграцией условием заключения нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

"Если участники каравана проникнут в нашу страну нелегально, то за это они будут подвергнуты разбирательству в соответствии с действующим законодательством", — заявила министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен . «Мы очень гостеприимная страна, однако мы ждем, чтобы все, кто приезжает к нам, честно отвечали на положенные вопросы», — указал в свою очередь представитель пограничной службы Родни Скотт.