Посаженный Трампом и Макроном дуб пропал с лужайки Белого дома

Саженец дуба, посаженный президентами Франции США , пропал с лужайки Белого дома. На фотографиях, сделанных на месте посадки, видна пожелтевшая трава, а дерева нет.

В Белом доме исчезновение саженца пока не прокомментировали, сообщает Daily Mail.

Дуб стал подарком президента Франции Эммануэля Макрон , который посетил Вашингтон с супругой Бриджит в честь 250-летия отношений между государствами. Дерево должно было символизировать крепкую дружбу между США и Францией. Саженец привезли из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне.

В торжественной посадке дерева участвовали Дональд Меланья Трамп . Макрон позже сказал, что дуб станет памятью о солдатах США, сражавшихся за независимость Франции.