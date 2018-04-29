Посаженный Трампом и Макроном дуб пропал с лужайки Белого дома 

Саженец дуба, посаженный президентами Франции и США, пропал с лужайки Белого дома. На фотографиях, сделанных на месте посадки, видна пожелтевшая трава, а дерева нет.
В Белом доме исчезновение саженца пока не прокомментировали, сообщает Daily Mail.
Дуб стал подарком президента Франции Эммануэля Макрон, который посетил Вашингтон с супругой Бриджит в честь 250-летия отношений между государствами. Дерево должно было символизировать крепкую дружбу между США и Францией. Саженец привезли из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне.
В торжественной посадке дерева участвовали Дональд и Меланья Трамп. Макрон позже сказал, что дуб станет памятью о солдатах США, сражавшихся за независимость Франции.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подарил своему французскому коллеге лоскут обивки стула из Голубой комнаты Белого дома. Он был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро.