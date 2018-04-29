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ABC: Джордж Буш — старший чувствует себя лучше, но о выписке из больницы говорить рано
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ABC: Джордж Буш — старший чувствует себя лучше, но о выписке из больницы говорить рано 

ТАСС 47 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Джордж Буш — старший чувствует себя значительно лучше, но о выписке из госпиталя города Хьюстон (штат Техас) речи пока не идет. Об этом сообщил в воскресенье телеканалу ABC один из сыновей экс-главы государства Нил Буш.
"Он пришел в себя через два дня. Никому не известно, когда он будет отправлен домой, но он чувствует себя гораздо лучше", — заявил Нил Буш.
93-летний Буш — старший был помещен в больницу города Хьюстон (штат Техас) из-за заражения крови неделю назад. Это произошло после похорон его жены Барбары Буш (1925-2018).
В январе прошлого года 41-й президент США попадал в больницу с пневмонией и был выписан через две недели. В апреле того же года Буш — старший снова был госпитализирован с аналогичным диагнозом.
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