ABC: Джордж Буш — старший чувствует себя лучше, но о выписке из больницы говорить рано

"Он пришел в себя через два дня. Никому не известно, когда он будет отправлен домой, но он чувствует себя гораздо лучше", — заявил Нил Буш.

93-летний Буш — старший был помещен в больницу города Хьюстон (штат Техас) из-за заражения крови неделю назад. Это произошло после похорон его жены Барбары Буш (1925-2018).

В январе прошлого года 41-й президент США попадал в больницу с пневмонией и был выписан через две недели. В апреле того же года Буш — старший снова был госпитализирован с аналогичным диагнозом.