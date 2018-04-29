Трамп обвинил Путина в хаосе

По словам Трампа, это могло быть сделано для того, чтобы посеять хаос в США в ответ на решительные действия американской администрации, предпринятые против России

В своем полном тексте показаний по встрече с сыном Трампа Весельницкая зявила, что у нее не было задачи встречаться с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. Ранее она подтвердила, что встречалась со следователями сената СШАпо делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.