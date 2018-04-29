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Трамп обвинил Путина в хаосе
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Трамп обвинил Путина в хаосе 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о встрече российского адвоката Натальи Весельницкой со своим сыном Дональдом Трампом-младшим за несколько месяцев до президентских выборов в США, заявил, что президент России Владимир Путин мог поручить Весельницкой рассказать о предполагаемых связях его штаба с российским руководством, передает CNN.
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По словам Трампа, это могло быть сделано для того, чтобы посеять хаос в США в ответ на решительные действия американской администрации, предпринятые против России.
В своем полном тексте показаний по встрече с сыном Трампа Весельницкая зявила, что у нее не было задачи встречаться с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. Ранее она подтвердила, что встречалась со следователями сената СШАпо делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.
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