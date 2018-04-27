НАТО оказалось не по карману США

Трамп выразил мнение, что НАТО — «замечательная организация», но она помогает Европе больше, чем США, передает ТАСС

«Мы защищаем Европу и при этом платим намного больше кого-либо другого. (…) Так почему же мы [США] оплачиваем большинство расходов [НАТО]?» — задался вопросом Трамп.

«На нас [США] лежит гораздо более тяжкое, чем должно быть, бремя. Другие страны должны платить [в бюджет Североатлантического альянса] больше, и я не говорю только о Германии», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что во время встречи в Вашингтоне Меркель может грозить «нагоняй» от Трампа из-за требования НАТО увеличить военные расходы стран-членов до 2% ВВП. Однако по итогам переговоров с Трампом Меркель пообещала увеличение военных расходов Германии.