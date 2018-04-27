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Трамп раскрыл свое отношение к России
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Трамп раскрыл свое отношение к России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит в отношении России "самый жесткий курс", но выступает за то, чтобы две страны "поладили".
≥≥ Трамп рассказал о своей жёсткости по отношению к России
В пятницу комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о так называемом "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году и "сговоре" окружения Трампа с Россией. Доказательств такого сговора конгрессмены не обнаружили.
"Я уже много раз говорил, что не было никого, кто был бы жестче по отношению к России, чем я. С учетом сказанного, если бы мы смогли поладить с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо", — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед началом переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он также еще повторил, что "никакого сговора не было", а попытки доказать обратное являются "охотой на ведьм". Сам доклад президент назвал "замечательным".
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