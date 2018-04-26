Трамп обвинил демократов в сговоре с РФ

Президент США Дональд Трамп назвал позорным продолжающееся расследование утверждений по поводу предполагаемых контактов его окружения с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года и обвинил в сговоре с Россией оппозиционную Демократическую партию. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.
"То, что происходит — это просто позор, — подчеркнул он. — Единственный сговор, который имел место, — это сговор демократов с русскими. Только посмотрите, что происходит. Они даже не предоставили экспертам ФБР свой сервер в Национальном комитете демократической партии. В то же время как поступили с Полом Манафортом? Двери его дома были взломаны".
Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года и в июне возглавил его, однако уже 19 августа был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год.
Разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентской гонки в США и взлома компьютеров Национального комитета Демократической партии, с мая 2017 года проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, но самые первые обвинения в рамках этого дела, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связаны с его участием в избирательной кампании.
Ему инкриминируется "сговор против США", "отмывание" денег и совершение ряда других правонарушений. В обвинительном заключении говорится, что он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов". Манафорт своей вины не признает.