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Массовые расстрелы в школах США погубили с начала 21 века больше людей, чем за прошлый век
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Массовые расстрелы в школах США погубили с начала 21 века больше людей, чем за прошлый век 

ТАСС 23 минуты назад
За последние 18 лет в ходе массовой стрельбы в школах США погибли или были ранены больше человек, чем за весь прошлый век. Такие данные содержатся в новом исследовании группы ученых из Университета Клемсона в США. Работа была опубликована на страницах журнала Journal of Child and Family Studies. Об этом сообщает издание Phys.org.
В работе авторы проанализировали случаи стрельбы с массовыми жертвами. Под термином «массовая стрельба» подразумевается применение огнестрельного оружия, жертвами которого стали 4 или более человек, исключая стрелявшего.
Стрельба в американских школах имеет долгую историю. Так, в 1940 г. директор одного из американских колледжей застрелил 6 взрослых. Среди жертв были другие представители школьной администрации, чиновник от образования и учителя. Стрелявший мужчина покончил жизнь самоубийством. К стрельбе его побудил риск увольнения в конце учебного года. В 1950-1960-х гг. случаев преднамеренной стрельбы в школах США не было. Позже, в 1979 г. 16-летняя девушка с психическим расстройством открыла стрельбу в школе. Погибли 8 учеников и 2 взрослых. Количество погибших в ходе массовой стрельбы в школах США в 1980-х гг. составило 12 жертв. В 1990-х — 36 жертв.
В течение 20 в. в ходе массовой стрельбы в американских школах погибли 55 человек. Было ранено 260 человек. Наибольшее количество инцидентов пришлось на западные штаты страны. Среди 25 стрелявших в основном были белые подростки мужского пола, которые действовали в одиночку. Среди них у 9 мужчин были диагностированы психические заболевания. Возраст порядка 60% стрелявших составил 11-18 лет.
С начала 21 в. в США произошло 13 случаев массовой стрельбы в школах, где стрелявшие не имели сообщников. Было убито 66 человек, ранено — 81.
"Пугающая тенденция заключается в том, что подавляющее большинство убийц последних двух десятилетий — подростки. Это свидетельствует о легком доступе к огнестрельному оружию и о том, что молодые люди чаще страдают от психических расстройств и нехватки навыков разрешения конфликтов", — подчеркнул ведущий автор исследования Антонис Кацианнис.
Авторы работы отметили, что повлиять на ситуацию со стрельбой в школах необходимо через продуманные политические и законодательные действия. В частности, расширить проверку данных владельцев оружия и ввести запрет на владение штурмовым оружием. Вопросы психического здоровья среди подростков и взрослых также должны быть рассмотрены более тщательно. Школьным администрациям необходимо внедрять многоуровневые модели психологической поддержки учащихся и сервисы психиатрической помощи.
По данным исследования The Small Arms Survey, подготовленного группой исследователей Женевского института международных отношений в 2007 г., США обладают самым большим количеством гражданского огнестрельного оружия (270 млн единиц). На 100 американцев приходится 89 единиц огнестрельного оружия. Следом в списке расположены Индия, Китай, Германия и Пакистан. Россия занимает в рейтинге 8 место (12,7 млн единиц).
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