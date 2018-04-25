США заполучили эсминец-"невидимку"

СМИ: второй новейший эсминец-"невидимка" передан ВМС США

Второй новейший эсминец-"невидимка" Michael Monsoor класса Zumwalt (он же проект DDG-1000) передан Военно-морским силам США . Об этом сообщил во вторник еженедельник Defence News, отметивший, что соответствующая церемония прошла в Бате ( штат Мэн ), где корабль был построен на верфи компании Bath Iron Works.

Первый эсминец этого класса, которому дали название Zumwalt, был заложен в 2010 году, спущен на воду в октябре 2013 года, передан ВМС в мае 2016 года и введен в строй в октябре того же года. Но до сих в порте приписки — Сан-Диего (штат Калифорния) продолжается дооборудование и довооружение корабля.

"Мы учли уроки, извлеченные в ходе эксплуатации головного корабля DDG-1000 и удовлетворены полученными результатами. Второй корабль — DDG-1001 — достойное пополнение нашего флота", — процитировало издание представителя ВМС капитана Кевина Смита.

Закладка киля Michael Monsoor состоялась в мае 2013 года. Корабль прошел заводские ходовые испытания, но в строй еще официально не введен.

Предполагается, что ВМС будут иметь три таких эсминца в своем распоряжении. Третий — Lyndon B. Johnson — был заложен на верфи в Бате в январе 2017 года. Ожидается, что ВМС получат его в 2020 году.

Изменили предназначение

Первоначально корабли класса Zumwalt предназначались для оказания огневой поддержки в десантных операциях и ведения боевых действий на приморских направлениях, нанесения ракетно-артиллерийских ударов по наземным целям, в том числе в глубине территории противника.

В феврале 2018 года стало известно, что Пентагон принял решение перевооружить эти эсминцы и изменить их предназначение. По данным Defence News, минобороны запросило у Конгресса США на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, $89,7 млн на переоснащение имеющихся в наличии двух таких кораблей другими ракетными системами.

"После всестороннего анализа требований к кораблям класса Zumwalt руководство ВМС решило переориентировать основное предназначение этих эсминцев — с нанесения ударов по наземным целям на борьбу с надводными кораблями", — приводит издание выдержки из проекта бюджета Пентагона, направленного членам Конгресса 12 февраля.

В этих целях эсминцы будут оснащены зенитными ракетами SM-6 с активной системой самонаведения. Их дальность действия — свыше 370 км. Они могут также использоваться для поражения надводных и наземных целей. Для ВМС планируется закупить 125 таких ракет, производимых корпорацией Raytheon, в течение ближайших пяти лет.

Самые дорогостоящие

Сначала планировалось построить 28 эсминцев-"невидимок", но из-за бюджетных ограничений и высокой стоимости экспериментальных технологий, которые были заложены в конструкцию, Пентагону пришлось вносить коррективы: сократили до семи и, в конечном итоге, остановились на трех. Согласно оценкам, обойдутся они налогоплательщикам в общей сложности в $22 млрд Defence News подчеркивает, что "это самые дорогостоящие эсминцы в истории американских ВМС".

Они также наиболее крупные из эскадренных миноносцев США: длина — около 186 м, ширина — порядка 25 м, водоизмещение — почти 15 тыс. тонн.

При их строительстве в максимально возможном объеме используются стелс-технологии. Кроме того, малозаметность кораблей обеспечивается за счет особой формы корпуса, интегральной одноблочной надстройки и другими решениями, что позволило снизить, как утверждают конструкторы, отражающую поверхность эсминцев в 50 раз.

По бортам размещены универсальные вертикальные пусковые установки (УВПУ) типа MK 41 суммарной емкостью 80 ракет. В УВПУ могут загружаться крылатые ракеты Tomahawk, зенитные управляемые ракеты и противолодочные управляемые ракеты. Артиллерийское вооружение состоит из двух 155-миллиметровых орудий и двух 57-миллиметровых зенитных комплексов. Корабль оборудован двумя подводными аппаратами с дистанционным управлением. Его авиагруппа включает два вертолета МH-60R или один вертолет МH-60R и три беспилотных летательных аппарата.