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Трамп проведет переговоры с лидером Южной Кореи
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Трамп проведет переговоры с лидером Южной Кореи после саммита Сеул-Пхеньян 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Reuters
Советники по безопасности президентов Южной Кореи и США Чон Ый Ён и Джон Болтон по итогам встречи в Вашингтоне во вторник договорились о телефонном разговоре между лидерами в пятницу, сразу после встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на администрацию главы Южной Кореи.
Отмечается, что советники будут прилагать усилия для личной встречи президента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги до того, как американский президент встретится с Ким Чен Ыном.
"Советники по безопасности договорились о том, что президент Мун и президент Трамп проведут телефонный разговор сразу после саммита Юга и Севера Кореи и обменяются мнениями по его итогам. Они также согласились прилагать усилия к тому, чтобы осуществить встречу между двумя президентами перед саммитом США — КНДР", — приводит слова представителя администрации агентство Ренхап.
Третья за всю историю Южной Кореи и КНДР встреча лидеров состоится в пятницу, 27 апреля. На конец мая или начало июня намечена встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
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