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США могут обзавестись военной базой на Каспии
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У США может появиться база на Каспии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Опрошенные «Независимой газетой» эксперты заявили, что из-за поправок, которые внесли Казахстан и США в соглашение о транзите грузов, порт «Актау» автоматически станет «базой Пентагона и его союзников».
Директор по культурным, научным и образовательным проектам Центра традиционных культур (Москва) Александр Собянин заявил, что «разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат». При этом в целом происходящее не угрожает интересам России, считает эксперт.
«Однако появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно», — подчеркнул он.
По словам Собянина, первоначально Вашингтон планировал организовать перевозку грузов через Черное море и Волго-Донской канал до Каспия или через Германию, Балтику и систему Волго-Каспийских каналов, но это стало бы «прямой угрозой государственным интересам России». Он добавил, что США давно добиваются использования Волго-Донского канала для доставки грузов «под предлогом вынужденных мер». Он считает, что американцы хотят добиться присвоения ему экстерриториального статуса.
Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев заявил, что использование портов «Актау» и «Курык» для военного транзита США «может разрушить и без того хрупкую архитектуру каспийской безопасности».
Девятнадцатого апреля депутаты верхней палаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение с США о коммерческом железнодорожном транзите специального груза в Афганистан. С помощью поправок казахстанские порты были включены в маршрут транзита спецгруза, что позволит осуществлять перевозки в Афганистан через Каспийское море.
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