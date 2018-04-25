США могут обзавестись военной базой на Каспии

У США может появиться база на Каспии

Опрошенные « Независимой газетой » эксперты заявили, что из-за поправок, которые внесли Казахстан США в соглашение о транзите грузов, порт «Актау» автоматически станет «базой Пентагона и его союзников». Директор по культурным, научным и образовательным проектам Центра традиционных культур ( Москва ) Александр Собянин заявил, что «разворот Казахстана в сторону США несет антироссийский формат». При этом в целом происходящее не угрожает интересам России , считает эксперт. «Однако появление любого корабля США с военными или невоенными грузами в акватории Каспия крайне нежелательно», — подчеркнул он. По словам Собянина, первоначально Вашингтон планировал организовать перевозку грузов через Черное море и Волго-Донской канал до Каспия или через Германию , Балтику и систему Волго-Каспийских каналов, но это стало бы «прямой угрозой государственным интересам России». Он добавил, что США давно добиваются использования Волго-Донского канала для доставки грузов «под предлогом вынужденных мер». Он считает, что американцы хотят добиться присвоения ему экстерриториального статуса. Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев заявил, что использование портов «Актау» и «Курык» для военного транзита США «может разрушить и без того хрупкую архитектуру каспийской безопасности». Девятнадцатого апреля депутаты верхней палаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение с США о коммерческом железнодорожном транзите специального груза в Афганистан . С помощью поправок казахстанские порты были включены в маршрут транзита спецгруза, что позволит осуществлять перевозки в Афганистан через Каспийское море.