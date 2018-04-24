СМИ сообщили о госпитализации Джорджа Буша‐старшего

Бывший президент США Джордж Буш‐старший был направлен в Методистскую больницу Хьюстона из‐за заражения крови. Согласно источникам, заболевание может привести к смертельному исходу. Об этом сообщил телеканал CNN.

По имеющейся информации, после того как у пациента падало давление, врачи опасались худшего сценария, но им удалось стабилизировать ситуацию. Учитывая возраст политика, медики продолжают бороться за его жизнь, оценивая состояние как опасное.

Похороны Барбары Буш прошли в Техасе, где находится могила их дочери, умершей в возрасте трех лет.