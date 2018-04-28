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США поставили Европе ультиматум
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США поставили Европе ультиматум 

Рамблер 1 час назад
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
США поставили Европе и Канаде ультиматум в торговой войне: до 1 мая они должны выбрать между квотами и жесткими таможенными пошлинами. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.
Министр торговли США Уилбор Росс призвал Канаду и страны Европы принять предложенные американским правительством квоты. Решение должно быть принято до 1 мая, при этом в Евросоюзе с выбором пока не определились.
Как отмечает Bloomberg, Европа оказалась перед тяжелым выбором: квоты США нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), а таможенные пошлины противоречат и правилам ВТО, и правилам самого ЕС.
>> Евросоюз поддержал США в торговой войне с Китаем
Размер квоты на сталь и алюминий США установили в размере 90% от поставок из Европы последних двух лет. При этом президент США Дональд Трамп установил пошлины на сталь в размере 25%, а на алюминий — 10%.
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