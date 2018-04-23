Ещё
Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Мелания Трамп
В отличие от своего мужа Дональда Трампа, который проигнорировал похороны Барбары Буш и сослался на то, что его приезд мог бы стать причиной повышенных мер безопасности (а это, по его мнению, было бы не совсем уместно и излишне), первая леди США не могла не почтить память супруги 41-го и матери 43-го президентов США и прилетела в Хьюстон, где и состоялась траурная процессия.
На похоронах Мелания, как и подобает в таких случаях, появилась в темном наряде и предстала в черном платье отDolce & Gabbana и туфлях в тон ему, а завершила свой образ она маленьким клатчем (за новость спасибо блогеру boo_10).
Несмотря на политические разногласия своего супруга с бывшим президентом США Бараком Обамой и кандидатом в президенты Хилари Клинтон, Мелания с ними, кажется, сумела найти общий язык и с удовольствием, не скрывая улыбки, позировала фотографам вместе с четой Клинтон, Мишель и Бараком Обамой, Джорджем и Лорой Буш и Джорджем Бушем-старшим.
Мишель и Барак Обама и Мелания Трамп
Более того, во время службы Мелания Трамп сидела плечом к плечу с бывшим президентом США, причем такое соседство ей пришлось весьма по душе — папарацци удалось поймать момент, когда Мелания Трамп смеялась. Кадр не просто разлетелся по сети, но сразу же стал мемом.
Мелания Трамп и Барак Обама
Мелания выглядит на похоронах с Обамой гораздо счастливее, нежели на ужине с Трампом по случаю его инаугурации.
Добавьте «заставить Меланию улыбаться» в список того, что умеет делать Обама, но не умеет делать Трамп.
Найдите того, кто улыбается так же, как Мелания Трамп, когда она общается с Обамой вдали от Дональда.
— подобных комментариев в Twitter после облетевшей сеть этой фотографии появилось немало.
Вероятно, после этого Дональд Трамп уже не раз пожалел, что отпустил свою супругу в Хьюстон одну.
Карельские вести: последние новости
«За действия на Украине»: G7 продолжит политику санкций против России Генсек ООН пояснил, почему Совбез не может решить ни одной проблемы «Возвращать авуары домой»: Жириновский предложил вывести золото России из США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России289
Масляков резко пригрозил Светлакову301
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ552
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны270
Центр Еревана парализован84
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
00:13
Смерть от урагана попала на видео
Происшествия
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение