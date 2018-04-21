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В США состоялась церемония прощания с Барбарой Буш
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В США состоялась церемония прощания с Барбарой Буш 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Церемония прощания с женой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Барбарой Буш прошла в храме епископальной церкви в Хьюстоне. Прямую трансляцию церемонии вёл телеканал MSNBC.
Как отмечается, на церемонии присутствовали около 1,5 тысячи человек.
Среди них первая леди США Меланья Трамп, бывший американский лидер Билл Клинтон с супругой Хиллари, а также экс-президент Барак Обама и его жена Мишель.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Барбары Буш, в частности, чтобы «избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности».
В ночь на 18 апреля стало известно, что Буш скончалась на 93-м году жизни.
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