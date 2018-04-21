В США состоялась церемония прощания с Барбарой Буш

Как отмечается, на церемонии присутствовали около 1,5 тысячи человек.

Среди них первая леди США Меланья Трамп, бывший американский лидер Билл Клинтон с супругой Хиллари, а также экс-президент Барак Обама и его жена Мишель.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Барбары Буш, в частности, чтобы «избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности».

В ночь на 18 апреля стало известно, что Буш скончалась на 93-м году жизни.