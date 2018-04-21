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Трамп не пришел проститься с Барбарой Буш
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Трамп не пришел проститься с Барбарой Буш 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Церемонию прощания Барбарой Буш посетили 1,5 тыс. человек, в том числе четыре экс-президента США.
Прощание с женой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего состоялось в храме епископальной церкви в Хьюстоне. На церемонию пришли почти 1,5 тыс. человек, передает РИА «Новости».
В числе присутствовавших — первая леди США Меланья Трамп, экс-президенты Билл Клинтон и Барак Обама с супругами. Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший и члены их семьи сидели немного в стороне.
Действующий президент США Дональд Трамп не присутствовал на церемонии, пообещав посмотреть трансляцию.
Отмечается, что Барбара Буш будет похоронена неподалеку от Библиотеки и музея Джорджа Буша в Техасе.
Супруга Буша-старшего скончалась в среду на 93-м году жизни. Она страдала от хронического обструктивного заболевания легких.
У нее остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.
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