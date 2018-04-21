Трамп не пришел проститься с Барбарой Буш

Прощание с женой бывшего президента США Джорджа Буша-старшего состоялось в храме епископальной церкви в Хьюстоне. На церемонию пришли почти 1,5 тыс. человек, передает РИА «Новости»

Действующий президент США Дональд Трамп не присутствовал на церемонии, пообещав посмотреть трансляцию.

Отмечается, что Барбара Буш будет похоронена неподалеку от Библиотеки и музея Джорджа Буша в Техасе.

Супруга Буша-старшего скончалась в среду на 93-м году жизни. Она страдала от хронического обструктивного заболевания легких.

У нее остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.