На церемонию прощания с Барбарой Буш пришли четыре экс-президента США и Меланья Трамп 

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Четыре бывших американских лидера, а также первая леди Меланья Трамп простились в субботу с Барбарой Буш (1925-2018), супругой экс-президента США Джорджа Буша — старшего. Трансляцию траурной церемонии вели центральные телеканалы Соединенных Штатов.
В епископальной церкви святого Мартина в Хьюстоне (штат Техас) собрались около 1,5 тыс. гостей. В их числе экс-президенты Джордж Буш — старший, Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама, а также члены их семей. На церемонии также присутствовали десятки бывших сотрудников американской администрации, среди них экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и глава Пентагона (2006-2011) Роберт Гейтс.
Историк Джон Михэм в траурной речи напомнил, что Барбара Буш — одна из двух женщин в истории США, являвшаяся супругой одного американского президента (Джорджа Буша — старшего) и матерью другого (Джорджа Буша — младшего). Второй была Эбигейл Адамс (1744-1818) — супруга второго президента США Джона Адамса и мать шестого американского лидера Джона Куинси Адамса.
Белый дом ранее заявил, что действующий глава американской администрации Дональд Трамп не посетит церемонию в Хьюстоне, чтобы «избежать помех, связанных с усиленной безопасностью, и из уважения к семье Бушей и их друзьям». Трамп в субботу написал в Twitter, что посмотрит службу по телевизору.
"Первая леди Меланья прибыла в Хьюстон, чтобы выразить наше уважение", — отметил он. Трамп также опубликовал снимок портрета Барбары Буш, который, как он сообщил, повесили в Белом доме.
Барбара Буш будет похоронена на территории президентской библиотеки Буша — старшего в городе Колледж-Стейшен рядом с тем местом, где находится могила ее дочери Робин, которая умерла от лейкемии в возрасте трех лет.
О смерти бывшей первой леди
Барбара Буш умерла 17 апреля на 93-м году жизни. По данным СМИ, она страдала от хронических заболеваний легких и сердца. В течение последних нескольких лет ее много раз доставляли в больницу. Ранее в апреле официальные представители семьи Бушей сообщили, что бывшая первая леди решила не покидать свой дом и больше не обращаться в больницу, несмотря на ухудшение состояния здоровья.
В годы правления супруга (1989-1993) Барбара Буш пользовалась особой любовью американцев. Опросы показывали, что по популярности в США она иногда опережала самого Буша-старшего. У бывшей первой леди осталось пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.