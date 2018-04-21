На церемонию прощания с Барбарой Буш пришли четыре экс-президента США и Меланья Трамп

Историк Джон Михэм в траурной речи напомнил, что Барбара Буш — одна из двух женщин в истории США, являвшаяся супругой одного американского президента (Джорджа Буша — старшего) и матерью другого (Джорджа Буша — младшего). Второй была Эбигейл Адамс (1744-1818) — супруга второго президента США Джона Адамса и мать шестого американского лидера Джона Куинси Адамса.

Белый дом ранее заявил, что действующий глава американской администрации Дональд Трамп не посетит церемонию в Хьюстоне, чтобы «избежать помех, связанных с усиленной безопасностью, и из уважения к семье Бушей и их друзьям». Трамп в субботу написал в Twitter, что посмотрит службу по телевизору.

"Первая леди Меланья прибыла в Хьюстон, чтобы выразить наше уважение", — отметил он. Трамп также опубликовал снимок портрета Барбары Буш, который, как он сообщил, повесили в Белом доме.

Барбара Буш будет похоронена на территории президентской библиотеки Буша — старшего в городе Колледж-Стейшен рядом с тем местом, где находится могила ее дочери Робин, которая умерла от лейкемии в возрасте трех лет.

О смерти бывшей первой леди

Барбара Буш умерла 17 апреля на 93-м году жизни. По данным СМИ, она страдала от хронических заболеваний легких и сердца. В течение последних нескольких лет ее много раз доставляли в больницу. Ранее в апреле официальные представители семьи Бушей сообщили, что бывшая первая леди решила не покидать свой дом и больше не обращаться в больницу, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

В годы правления супруга (1989-1993) Барбара Буш пользовалась особой любовью американцев. Опросы показывали, что по популярности в США она иногда опережала самого Буша-старшего. У бывшей первой леди осталось пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.