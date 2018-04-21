Ещё
AP: представители комитета Сената три часа говорили с Весельницкой о «досье» на Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: представители комитета Сената три часа говорили с Весельницкой о «досье» на Трампа 

ТАСС 38 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Представители спецкомитета по разведке Сената Конгресса США провели трехчасовую беседу с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Берлине. Вопросы, которые задавали ей, касались прежде всего так называемого досье с компрометирующей Дональда Трампа информацией, сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press.
Оно ссылается на источник, осведомленный о содержании беседы, прошедшей в одной из гостиниц Берлина. Представители спецкомитета Сената, которые проводят разбирательство по поводу приписываемого команде Трампа сговора с Москвой во время предвыборной кампании в США 2016 года, помимо «досье» интересовались подробностями встречи Весельницкой с сыном республиканца Дональдом Трампом — младшим в Нью-Йорке летом позапрошлого года.
Трамп-младший ранее признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Он не отрицал, что согласился на беседу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон. Политические оппоненты нынешнего хозяина Белого дома утверждают, что встреча является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.
ТАСС: последние новости
WP: демпартия США подала в суд на РФ, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks Хантсман: посольство США в РФ прилагает все усилия, чтобы улучшить ситуацию с выдачей виз Трамп считает, что Китай и Россия занимаются играми с курсами валют
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина206
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»243
Монголия обратилась к России за помощью26
США уничтожили суперброневики наемников из РФ290
США развязали нефтяную войну7
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение