AP: представители комитета Сената три часа говорили с Весельницкой о «досье» на Трампа 

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Представители спецкомитета по разведке Сената Конгресса США провели трехчасовую беседу с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Берлине. Вопросы, которые задавали ей, касались прежде всего так называемого досье с компрометирующей Дональда Трампа информацией, сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press.
Оно ссылается на источник, осведомленный о содержании беседы, прошедшей в одной из гостиниц Берлина. Представители спецкомитета Сената, которые проводят разбирательство по поводу приписываемого команде Трампа сговора с Москвой во время предвыборной кампании в США 2016 года, помимо «досье» интересовались подробностями встречи Весельницкой с сыном республиканца Дональдом Трампом — младшим в Нью-Йорке летом позапрошлого года.
Трамп-младший ранее признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Он не отрицал, что согласился на беседу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон. Политические оппоненты нынешнего хозяина Белого дома утверждают, что встреча является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.