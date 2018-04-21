AP: представители комитета Сената три часа говорили с Весельницкой о «досье» на Трампа

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WP: демпартия США подала в суд на РФ, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks

Хантсман: посольство США в РФ прилагает все усилия, чтобы улучшить ситуацию с выдачей виз

Трамп считает, что Китай и Россия занимаются играми с курсами валют