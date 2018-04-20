В США подали многомиллионный иск РФ 

Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, предвыборному штабу Дональда Трампа и Wikileaks, обвинив их в сговоре с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.
В иске говорится, что члены руководства предвыборного штаба Трампа обратились за помощью к российскому руководству и разведке с просьбой взломать компьютерные сети Демократической партии. Найденная там информация должна была нанести ущерб позициям Хиллари Клинтон.
Breaking: Democratic Party files lawsuit alleging Russia, the Trump campaign and WikiLeaks conspired to disrupt the 2016 campaign https://t.co/OwkznB9QuA— Washington Post (@washingtonpost) 20 апреля 2018 г.
В 2016 году сайт Wikileaks опубликовал переписку представителей демократов. ЦРУ посчитало, что взлом компьютеров осуществила Россия с целью помочь кандидату Трампу на выборах.
Ранее независимый специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и три юрлица в попытке вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году.