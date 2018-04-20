Ещё
В США подали многомиллионный иск РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Известный музыкант умер в 28 лет
Известный музыкант умер в 28 лет

В США подали многомиллионный иск РФ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Демократическая партия США подала многомиллионный иск к России, предвыборному штабу Дональда Трампа и Wikileaks, обвинив их в сговоре с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.
В иске говорится, что члены руководства предвыборного штаба Трампа обратились за помощью к российскому руководству и разведке с просьбой взломать компьютерные сети Демократической партии. Найденная там информация должна была нанести ущерб позициям Хиллари Клинтон.
В 2016 году сайт Wikileaks опубликовал переписку представителей демократов. ЦРУ посчитало, что взлом компьютеров осуществила Россия с целью помочь кандидату Трампу на выборах.
>> Трамп захотел встретиться с Путиным
Ранее независимый специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и три юрлица в попытке вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году.
Комментарии34  Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США уничтожили суперброневики наемников из РФ120
США предложили лишить российского золота466
Безопасность России оказалась под угрозой253
Асад принял решение после атаки по Сирии156
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение