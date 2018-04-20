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Демпартия США подала в суд на Россию
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Безопасность России оказалась под угрозой

Демпартия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб действующего американского президента Дональда Трампа, а также WikiLeaks из-за состоявшихся в 2016 году президентских выборов.
Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, демократы полагают, что российское правительство, а также Wikileaks участвовали в «сговоре» с представителями штаба Трампа.
Ранее Трамп заявил, что в команде спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера очень много демократов, которые поддерживают экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
В марте сообщалось, что демократы в комитете по разведке палаты представителей США по-прежнему уверены в наличии «сговора» между сотрудниками штаба Дональда Трампа и Россией.
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Комментарии21  Ещё 16 источников 
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