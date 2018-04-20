Демпартия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks

Breaking: Democratic Party files lawsuit alleging Russia, the Trump campaign and WikiLeaks conspired to disrupt the 2016 campaign https://t.co/OwkznB9QuA— Washington Post (@washingtonpost) 20 апреля 2018 г. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, демократы полагают, что российское правительство , а также Wikileaks участвовали в «сговоре» с представителями штаба Трампа.

В марте сообщалось, что демократы в комитете по разведке палаты представителей США по-прежнему уверены в наличии «сговора» между сотрудниками штаба Дональда Трампа и Россией.