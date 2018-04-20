Демпартия США подала в суд на Россию

Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб действующего американского президента Дональда Трампа, а также WikiLeaks из-за состоявшихся в 2016 году президентских выборов.
Об этом сообщает The Washington Post.
Breaking: Democratic Party files lawsuit alleging Russia, the Trump campaign and WikiLeaks conspired to disrupt the 2016 campaign https://t.co/OwkznB9QuA— Washington Post (@washingtonpost) 20 апреля 2018 г.
По данным издания, демократы полагают, что российское правительство, а также Wikileaks участвовали в «сговоре» с представителями штаба Трампа.
Ранее Трамп заявил, что в команде спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера очень много демократов, которые поддерживают экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
В марте сообщалось, что демократы в комитете по разведке палаты представителей США по-прежнему уверены в наличии «сговора» между сотрудниками штаба Дональда Трампа и Россией.