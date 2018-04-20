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Американец за четыре месяца дважды выиграл в лотерею
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Американец за четыре месяца дважды выиграл в лотерею 

Мир24 1 час назад
Житель американского штата Массачусетс с начала года второй раз подряд выиграл в лотерею. В каждом билете итоговая сумма составляла $1 миллион, сообщает портал UPI.
Джейсон Уильямс на этой неделе купил лотерейный билет за $30. В итоге он выиграл джепот в размере $1 миллион.
Это оказалось не первым совпадением. Выяснилось, что в январе этого года мужчина также купил билет за $30 и забрал приз в $1 миллион.
Ранее в США неизвестный счастливчик выиграл в лотерею Mega Millions $521 млн Счастливый билет был продан в американском штате Нью-Джерси.
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