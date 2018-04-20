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США признали отставание по гиперзвукому оружию
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США признали отставание по гиперзвукому оружию, отметил военный эксперт 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: AFP 2018 / Ali Al-Saadi
США своей готовностью выделить около миллиарда долларов на разработку гиперзвуковой ракеты признали, что являются далеко не лидерами в создании таких систем, считает российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.
Ранее издание Defence News сообщило о том, что Пентагон заключил с компанией Lokheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты и готов выделить на эти цели 928 миллионов долларов.
"По сути дела они признали, что упустили это направление — гиперзвуковой управляемый полет в плотных слоях атмосферы", — сказал Мураховский РИА Новости.
По его словам, на ускорение работ по созданию собственных гиперзвуковых ракет США сподвигли российские успехи — уже находящаяся в опытно-боевой эксплуатации система "Кинжал" с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой и пока проходящая госиспытания гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон".
"Пентагон это признал и запросил дополнительно у конгресса бюджет на 2019 год порядка миллиарда долларов на разработку аналогичных систем в интересах вооруженных сил США", — добавил эксперт.
Мураховский считает, что образец, готовый к испытаниям, а затем и принятию на вооружение, у США появится никак не раньше, чем через 5-6 лет. Почти все нынешние разработки американцев по этой тематике находятся "на бумаге", отметил он.
"У них разработки велись, до уровня испытываемого железа, реальных носителей они не доходили. На 99% они вообще были только теоретические, на уровне расчетов, то есть аэродинамики, баллистических расчетов", — заключил эксперт.
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