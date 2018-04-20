США признали отставание по гиперзвукому оружию, отметил военный эксперт

Ранее издание Defence News сообщило о том, что Пентагон заключил с компанией Lokheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты и готов выделить на эти цели 928 миллионов долларов.

"По сути дела они признали, что упустили это направление — гиперзвуковой управляемый полет в плотных слоях атмосферы", — сказал Мураховский РИА Новости.

По его словам, на ускорение работ по созданию собственных гиперзвуковых ракет США сподвигли российские успехи — уже находящаяся в опытно-боевой эксплуатации система "Кинжал" с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой и пока проходящая госиспытания гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон".

"Пентагон это признал и запросил дополнительно у конгресса бюджет на 2019 год порядка миллиарда долларов на разработку аналогичных систем в интересах вооруженных сил США", — добавил эксперт.

Мураховский считает, что образец, готовый к испытаниям, а затем и принятию на вооружение, у США появится никак не раньше, чем через 5-6 лет. Почти все нынешние разработки американцев по этой тематике находятся "на бумаге", отметил он.