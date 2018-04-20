В США прошла во второй раз за два месяца прошла общенациональная акция памяти погибших при стрельбе в школах

США во второй раз за два месяца прошла общенациональная масштабная акция за ограничение обращения оружия, в которой приняли участие тысячи американских школьников. Учащиеся по всей стране вышли из классов в 10 часов утра по местному времени, чтобы почтить память погибших в результате применения огнестрельного оружия в школах, передает

Акция прошла в 19-ю годовщину кровавой бойни в средней школе «Колумбайн» в городке Литлтон , штат Колорадо. 20 апреля 1999 года двое юношей, Эрик Харрис Дилан Клиболд , ворвались в школу с оружием и убили 12 учеников и одного учителя, а также ранили десятки учащихся, после чего покончили с собой.

По данным телеканала, инициатором марша стал 16-летний школьник Лейн Мердок из города Риджфилд в штате Коннектикут. В акции участвовали ученики из более чем 2500 школ по всей стране.

Нью-Йорке толпы подростков собрались в Вашингтон-Сквер-парке в центре Манхэттена . Многие из участников акции скандировали лозунги «С нас хватит!» «Дети умирают» «Дети страдают» «Мы не остановимся».

В городах по всей стране школьники выходили на улицы и чтили память погибших минутами молчания. После этого массовые акции продолжились траурными митингами и призывами к американским властям ограничить оборот огнестрельного оружия.

По данным

The Washington Post , с апреля 1999 года по настоящее время свыше 208 тысяч учащихся в 212 школах столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением винтовок и пистолетов.

При этом журналисты газеты не учитывали случаи стрельбы на территории школ до или после занятий, случайные выстрелы, которые не привели к ранениям, самоубийства учеников в зданиях учебных заведений, а также перестрелки в колледжах и университетах.

С 2016 года в Соединенных Штатах произошло как минимум три крупных бойни, в которых преступники использовали огнестрельное оружие. После каждого инцидента в стране вспыхивала ожесточенная дискуссия о необходимости запрета на ношение оружия, однако подобные разговоры в США по традиции быстро затухают. Противники второй поправки к конституции США считают, что виной тому — оружейное лобби, которое имеет большой контроль над законодательными инициативами.

24 марта в столице США Вашингтоне прошла масштабная акция за ограничение обращения оружия — «Марш ради жизней» ( March For Our Lives ). По оценке властей, акция собрала около полумиллиона участников. Возглавили шествие родственники и одноклассники жертв

7 марта в школе Huffman High School, расположенной в крупнейшем населенном пункте американского штата Алабама городе Бирмингеме, произошла стрельба. В результате инцидента двое учеников получили огнестрельные ранения, вскоре 17-летняя школьница

скончалась

по пути в госпиталь.

2 марта в США 19-летний Джеймс Дэвис-младший

открыл стрельбу

в одном из общежитий на территории Центрального университета штата Мичиган. В результате его действий погибли два человека.

Трагедия в Мичигане произошла спустя 16 дней после стрельбы в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» в городе Паркленд (округ Бровард штата Флорида), жертвами которой стали 17 человек. 14 февраля 19-летний Николас Круз открыл огонь в учебном заведении. Ранее он был исключен из школы за нарушения дисциплины.

Убив 17 человек и ранив еще 14, Круз бросил винтовку и попытался скрыться с места преступления, затерявшись в толпе учеников. Однако полиция его задержала. Сразу после задержания следователи изучили аккаунты Круза в социальных сетях и обнаружили там много его фотографий с огнестрельным и холодным оружием. Винтовку Круз приобрел легально в 2017 году.