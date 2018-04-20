США обнародовали документы о «психоэлектронном» оружии

В США обнародовали загадочные документы о «психоэлектронном» оружии

Документы, видимо, по ошибке переслал правительственный Центр обработки информации на запрос журналиста.

Инцидент произошел в Вашингтоне. Сотрудник новостного ресурса MuckRock (специализируется на запросах в госучреждения) Кертис Уолтман обратился в Центр обработки информации. Журналиста интересовали сведения о неонацистских организациях.

Каково же было его удивление, когда помимо интересующей его информации ему прислали еще архив под названием EM effects on human body.zip (Электромагнитные эффекты, оказываемые на человеческое тело).

Здесь были представлены схемы некоего "психоэлектронное" оружия с подробными пояснениями, как оно воздействует на человеческий организм. В частности, это зловещее устройство способно вызывать чесотку, непроизвольные движения рук и ног, неконтролируемую речь.

Упоминались здесь и такие явления как телепатия, контролирование снов, наведение галлюцинаций, контроль разума на расстоянии и дистанционное картирование (обработка ЭЭГ сигналов) головного мозга.

Журналист Кертис Уолтман находится в недоумении, почему ему переслали эти документы. Центр обработки информации недоразумение никак не прокомментировал.