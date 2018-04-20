Антироссийская кампания в США выдыхается, заявил Лавров

Министр отметил, что американские военные не допустят прямого военного столкновения РФ и США, однако политики, по его словам, "подзуживают" руководство своей страны, "требуя от нее все больше и больше конфронтации, включая материальную конфронтацию".

"Это безответственно. Они достигают своих, пытаются достичь свои внутриполитические цели, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах", — заявил Лавров.

Однако эта антироссийская кампания, по оценками главы МИД РФ, "все-таки выдыхается".

"Искусственно подпитывали ее совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно", — добавил он.

Лавров сравнил антироссийскую кампанию с марафоном.

"Бежит человек стометровку или 10 тысяч, а лучше 42 километра, он же ведь с каждым шагом дышит все тяжелее и тяжелее, но бежит, бежит, бежит, но в конце концов все-таки его силы оставляют. Мне кажется, мы похожее наблюдаем, хотя им хочется, тем, кто эту русофобскую кампанию разыгрывает, им хочется, конечно, наращивать темп, но так можно, и скорее всего так и будет, так можно надорваться", — пояснил он.

Лавров добавил, что Вашингтон заявляет, что хочет хороших отношений с Россией, но требует при этом, чтобы Москва признала "все свои грехи и все свои ошибки".

"То есть исходят они из своей непогрешимости и что во всем, что сейчас происходит, виновата исключительно Россия, которая пошла наперекор и выступает как ревизионистская держава, ревизуя современный миропорядок. Причем под миропорядком они совсем не Устав ООН понимают, они понимают то, что им видится необходимым для того, чтобы сохранять, пытаться сохранить свое доминирование", — отметил глава МИД РФ.

Он также указал, что такой подход можно понять — после того, как Запад несколько столетий "вершил все дела по своему усмотрению в мире", сегодня появляются новые центры силы в Азии, в Латинской Америке, а также сама Россия как один из важнейших игроков на мировой арене, тогда как США не нравится, "что кто-то пытается свои интересы отстаивать".