Трамп: Записи экс-главы ФБР говорят об отсутствии сговора с Москвой 

Американский президент Дональд Трамп заявил, что опубликованные записи бывшего директора ФБР Джеймса Коми указывают на отсутствие тайного сговора российской стороны с его предвыборным штабом в период президентской кампании 2016 года.
"Только что были опубликованы записи Джеймса Коми, которые ясно свидетельствуют об отсутствии сговора или каких-либо помех. Кроме того, он раскрыл секретные сведения. Вау! Продолжится ли охота на ведьм?" — отметил американский лидер на своей странице в Twitter.
Накануне американский минюст направил членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса записи Коми, раскрывающие детали конфиденциальных бесед экс-директора ФБР с Трампом.
В адрес России неоднократно звучали обвинения во вмешательстве в американские выборы и содействии Трампу. Расследование по данному вопросу ведется конгрессом США, ФБР, а также спецпрокурором Робертом Мюллером, назначенным министерством юстиции. Как Москва, так и Белый дом категорически отрицают все обвинения в сговоре.