Трамп: Записи экс-главы ФБР говорят об отсутствии сговора с Москвой

Американский президент Дональд Трамп заявил, что опубликованные записи бывшего директора ФБР Джеймса Коми указывают на отсутствие тайного сговора российской стороны с его предвыборным штабом в период президентской кампании 2016 года.

"Только что были опубликованы записи Джеймса Коми, которые ясно свидетельствуют об отсутствии сговора или каких-либо помех. Кроме того, он раскрыл секретные сведения. Вау! Продолжится ли охота на ведьм?" — отметил американский лидер на своей странице в Twitter.

Накануне американский минюст направил членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса записи Коми, раскрывающие детали конфиденциальных бесед экс-директора ФБР с Трампом.