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СМИ: полиция считает подозрительной смерть отца экс-помощника Трампа по нацбезопасности
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СМИ: полиция считает подозрительной смерть отца экс-помощника Трампа по нацбезопасности 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Органы правопорядка американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) считают подозрительной смерть на прошлой неделе отца бывшего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера. Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на информацию, полученную в городском управлении полиции.
Макмастер-старший находился на попечении в центре ухода за престарелыми в Филадельфии. Он умер 13 апреля от травмы головы, нанесенной тупым предметом, уточнила телекомпания со ссылкой на заключение о смерти, полученное в управлении здравоохранения штата Пенсильвания. Его представитель Джеймс Гэрроу сказал, что с Макмастером-старшим очевидно произошел несчастный случай.
Генеральная прокуратура штата вместе с полицией города взаимодействуют с «целью досконально и внимательно разобраться в трагическом случае», заявил CNN официальный представитель генпрокурора Пенсильвании Джо Грейс. По его словам, расследование происшедшего находится «на самой ранней стадии».
22 марта президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил об отставке Герберта Макмастера с должности помощника главы государства по национальной безопасности. 7 апреля дела у него принял Джон Болтон, юрист по образованию, с 2001 по 2005 год занимавший должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Комментируя решение Трампа, бывший президент США Джимми Картер назвал его «одной из самых больших ошибок», совершенных нынешним главой администрации. По словам Картера, Болтон «выступает за войну против Северной Кореи и за нападение на Иран», а также является «одним из ключевых деятелей, повлиявших на решение вторгнуться» в 2003 году в Ирак.
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