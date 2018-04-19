СМИ: полиция считает подозрительной смерть отца экс-помощника Трампа по нацбезопасности

НЬЮ-ЙОРК , 19 апреля. / ТАСС /. Органы правопорядка американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) считают подозрительной смерть на прошлой неделе отца бывшего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера . Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на информацию, полученную в городском управлении полиции.

Макмастер-старший находился на попечении в центре ухода за престарелыми в Филадельфии. Он умер 13 апреля от травмы головы, нанесенной тупым предметом, уточнила телекомпания со ссылкой на заключение о смерти, полученное в управлении здравоохранения штата Пенсильвания. Его представитель Джеймс Гэрроу сказал, что с Макмастером-старшим очевидно произошел несчастный случай.