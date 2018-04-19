Сенатор США: ракетный удар по Сирии мог быть «театральным представлением»

И последнее. Президент приказал нанести удары по трём различным объектам, предположительно связанным с производством химоружия для режима Асада в Сирии. Два вопроса: вы поддержали эти удары? Поддерживаете ли вы их сейчас? И ясно ли вам юридическое обоснование этих ударов?

РОБЕРТ МЕНЕНДЕС, сенатор США: Я считаю, для любых длительных операций в Сирии, за исключением (борьбы с. — ИноТВ) ИГ*, необходима санкция конгресса. Это во-первых.

Во-вторых, то, что сделал Асад, это варварство, но год назад уже был удар, и вот мы опять видим удар… В конечном итоге, я не знаю, не было ли это тщательно срежиссировано, потому что был нанесён удар по трём объектам, русские не активировали против нас свою ПВО, а сирийцы выпустили свои ракеты уже после того, как приземлились наши. И тут задумаешься: погодите, не было ли это срежиссированным театральным представлением?

Чего здесь действительно не хватает, так это стратегии по прекращению сирийской катастрофы.

Правильно ли я вас понимаю: вы предполагаете, что Белый дом использовал какой-то тайный канал, чтобы активно координировать свои действия с Россией или режимом Асада? Заранее, перед тем как нанести удар?

РОБЕРТ МЕНЕНДЕС: Мне, определённо, приходится сомневаться. У русских есть очень продвинутая система обороны, но они её не активировали. Сирийцы выпустили свои ракеты после приземления наших. И ни на одном из этих объектов, связанных с химоружием, вообще не пострадали русские. Просто слишком много вопросов, и это заставляет беспокоиться: когда мы приняли меры, демонстрируя своё негодование, не было ли это срежиссировано? Или, по крайней мере, не сказали ли русским: «Держитесь подальше от этих районов и, кстати, не угрожайте нам, и тогда всё пройдёт по плану»?

И вот какой из этого вывод. В Сирии крайне необходима стратегия, которая бы изолировала Россию и Иран за их действия в Сирии, при посредстве (наших. — ИноТВ) партнёров в Персидском заливе и других стран мира. Стратегия, которая бы положила конец гуманитарной катастрофе, помогла сирийцам, спасающимся бегством, и перевела процесс в формат ООН . Не в формат Астаны , где Россия, Турция и Иран решают будущее Сирии и значительной части Ближнего Востока.

Ясно. Сенатор Роберт Менендес, спасибо, что уделили нам время.

РОБЕРТ МЕНЕНДЕС: Вам спасибо.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2018 года.