Вот так попали! Две «умные» ракеты угодили в РФ

Вот так попали! Две «умные» ракеты все-таки угодили в Россию

Есть ракеты-перехватчики, а есть ракеты-перебежчики. Эти две, видимо, из таких. "Новые, хорошие, "умные"". Когда Трамп, наконец, подобрал слова, никто особо и не заметил, что эпитет "умные" он в своем послании взял в кавычки. Что хотел ими сказать, коль вкладывал обратный смысл именно в это определение, понять трудно. Но хотел же, если специально переключился на режим знаков препинания. То есть, отвлекся от полета мысли. Кто знает, может, это и был сигнал. Хотя, конечно, был. Он ведь так и сообщил: "Они полетят — готовься, Россия ".

Пусть не все, что пошли на Сирию в ночь с 13 на 14 апреля, но эти две крылатые штуковины точно попали в Россию. Правда, лишь через четыре дня. Но это все равно значит, что они оказались, как минимум, умнее остальных. И безо всяких кавычек. Они достались тем, кому, в принципе, предназначались. И, как положено беглецам, которые хотят, чтобы им верили, — с полным боекомплектом сведений. Сирийцы обнаружили эти снаряды неразорвавшимися и, как они это назвали, "в хорошем состоянии". Долететь они долетели, но не сдетонировали.

Что уж там с ними было не так, первыми теперь узнают у нас. Дамаск отправил свои находки в Москву . Наверное, у него был соблазн отправить их в другую сторону — отплатить, так сказать, Вашингтону той же монетой. Иначе говоря, дать ему сдачи. Но подходящих средств доставки у них нет, а своим ходом эти ракеты при всей своей высокой технологичности добираться назад не научились. Да, видимо, не очень-то им и хотелось. Сказано: встречай, Россия. Значит, встречай, Россия!

Это, конечно, военный трофей. Само собой, любопытный экземпляр для препарирования. Потом, возможно, наглядное пособие для курсантов ПВО. Как скелет в кабинете анатомии, которого теперь даже дети не боятся. Но это в любом случае не повод для злорадства. В конце концов, с каждым такое может произойти. Хотя не каждый назовет такое "идеально исполненным ударом". Впрочем, американцам совсем не обязательно признавать эти предательские ракеты своими. Получается же у британцев отмазываться от яда, которым они отравили Скрипалей и отношения с Россией. По крайней мере, они думают, что получается.

Штаты тоже могут сказать, что это, дескать, русские подбросили какие-то железяки, чтобы выдать их за провал американского оружия. Ведь ничего же общего. Ну, кроме формы, содержания и страны-изготовителя. Но в главном — полная противоположность.

"Мы запустили более ста ракет, и ни одну не сбили", — сказал Трамп.

Не имеет значения, что раскурочили они только три объекта и те — неприкрытые ПВО, что, собственно, уже говорит об их стратегической значимости. Важно, что попали в цели. А эти две, напротив, оказались какими-то слишком цельными. Хотя их в отличие от тех 70, что и вовсе не долетели, действительно никто не сбивал. Все не сделали сами.